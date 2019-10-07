"К добру не приведет!" В России угрозами отреагировали на языковую реформу в школах Украины

В Министерстве иностранных дел России гневно отреагировали на заявление министра образования Украины Анны Новосад о переводе всех школ на украинский язык.

Соответствующее заявление опубликовал Департамент информации и печати МИД РФ.

"Вынуждены с сожалением констатировать, что официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года", – сказано в заявлении.

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"Мы неоднократно указывали на пагубность подобной политики в условиях многонационального и многоязычного украинского общества. История учит, что такие действия к добру не приводят. Государство, построенное на подавлении национально-языковой идентичности и нарушении прав человека, никогда не будет прочным и стабильным. Призываем киевские власти на деле защищать декларируемые европейские правочеловеческие ценности и пересмотреть свою языковую политику", – продолжили в российском ведомстве.

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"Надеемся, они дадут внятную и принципиальную оценку действиям Киева, нарушающим не только положения Конституции страны, но и ее международные обязательства в сфере прав человека и защиты национальных меньшинств", – резюмировали в МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад сообщила, что все русскоязычные школы Украины с сентября 2020 года будут осуществлять образовательный процесс на украинском языке.

В чем заключается реформа, разъяснил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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