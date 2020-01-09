Писающего кота не надо? Киевская школьница получила письмо от королевской семьи Бельгии

Одиннадцатилетняя школьница из Киева Ксения Збышко предложила королевской семьи Бельгии установить ее скульптуру Писающего кота в дополнение к другим статуям-фонтанам. В Королевском дворце в Брюсселе ответили на письмо.
Как рассказала девочка на своей Instagram-странице, в письме говорится о том, что король и королева приняли ее запрос и перенаправили его мэру Брюсселя (чтобы посмотреть на скульптуру девочки, доскролльте до конца страницы).
Ответ королевской семьи Бельгии
Инстаграм @ksusha_xuxu
"Хочу оставить после себя след в вашей демократической и культурной семье. Писающего кота так не хватает, на мой взгляд, в семье шедевров мировой культуры: Писающего мальчика, Писающей девочки и Писающего собаки", – написала в письме Ксения.
Члены королевской семьи в ответ также пожелали девочке успехов в творчестве.
Писающий кот
Инстаграм @ksusha_xuxu
Ксения Збышко
Инстаграм @ksusha_xuxu
Мне ответили из бельгийских Королевского дворца! Спасибо большое, Ваши Величества. Жду с нетерпением решения мэрия Брюсселя **** I received the response to my letter from the Belgium royal palace ! Thank you very much, Your Royal Highness! I am looking forward to the decision of the Mayor of the City of Brussels . 🤗😻😊🙏
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