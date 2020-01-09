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Писающего кота не надо? Киевская школьница получила письмо от королевской семьи Бельгии

1.3т
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Одиннадцатилетняя школьница из Киева Ксения Збышко предложила королевской семьи Бельгии установить ее скульптуру Писающего кота в дополнение к другим статуям-фонтанам. В Королевском дворце в Брюсселе ответили на письмо.

Как рассказала девочка на своей Instagram-странице, в письме говорится о том, что король и королева приняли ее запрос и перенаправили его мэру Брюсселя (чтобы посмотреть на скульптуру девочки, доскролльте до конца страницы).

Ответ королевской семьи Бельгии

Ответ королевской семьи Бельгии

Инстаграм @ksusha_xuxu

"Хочу оставить после себя след в вашей демократической и культурной семье. Писающего кота так не хватает, на мой взгляд, в семье шедевров мировой культуры: Писающего мальчика, Писающей девочки и Писающего собаки", – написала в письме Ксения.

Члены королевской семьи в ответ также пожелали девочке успехов в творчестве.

Писающий кот

Писающий кот

Инстаграм @ksusha_xuxu

Ксения Збышко

Ксения Збышко

Инстаграм @ksusha_xuxu

Как сообщал OBOZREVATEL, школьница из Черновцов написала трогательное письмо военному.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Школа Интересно школьникам
Место
Украина Киев
Теги
школа ребенок
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