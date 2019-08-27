Когда нужно забирать ребенка из детского сада в любом случае: Комаровский дал совет

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что однозначного ответа нет на вопрос, когда нужно обязательно забирать ребенка с детского сада. Поскольку совершенно непонятно, о каком именно дошкольном учреждение идет речь.

Об этом педиатр сообщил в Instagram. По его словам, детские сады, которые соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, с акцентом на детское здоровье – огромная редкость. Однако в большинстве родителей на такие заведения нет запроса.

"Если это детский сад, где в игровой комнате и в спальне +26 по Цельсию, где гуляют в лучшем случае один час в день, где лучший воспитанник – это тот, кто первый поел, где половина детей (а нередко и сотрудников) ходят с купленными справками о вакцинации – с подобного детского сада надо не только забирать, туда отдавать ребенка не надо. Но отдают, поскольку никакой альтернативы, как правило, нет", – подчеркнул медик.

Комаровский отметил, что государство или частные структуры должны быть заинтересованы в том, чтобы уже после шести месяцев ребенок мог какое-то время проводить в детском саду под присмотром правильно обученных и высокооплачиваемых сотрудников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский рассказал о частых простудных заболеваний у детей.

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