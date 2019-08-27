Когда нужно забирать ребенка из детского сада в любом случае: Комаровский дал совет

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что однозначного ответа нет на вопрос, когда нужно обязательно забирать ребенка с детского сада. Поскольку совершенно непонятно, о каком именно дошкольном учреждение идет речь.
Об этом педиатр сообщил в Instagram. По его словам, детские сады, которые соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, с акцентом на детское здоровье – огромная редкость. Однако в большинстве родителей на такие заведения нет запроса.
"Если это детский сад, где в игровой комнате и в спальне +26 по Цельсию, где гуляют в лучшем случае один час в день, где лучший воспитанник – это тот, кто первый поел, где половина детей (а нередко и сотрудников) ходят с купленными справками о вакцинации – с подобного детского сада надо не только забирать, туда отдавать ребенка не надо. Но отдают, поскольку никакой альтернативы, как правило, нет", – подчеркнул медик.
Комаровский отметил, что государство или частные структуры должны быть заинтересованы в том, чтобы уже после шести месяцев ребенок мог какое-то время проводить в детском саду под присмотром правильно обученных и высокооплачиваемых сотрудников.
Вопрос: ⠀ Здравствуйте, доктор. Хочу узнать ваше мнение о яслях для ребенка младше двух лет, если мама еще может посидеть дома. Наша бабушка настаивает, что нужно адаптировать ребенка, а я против, потому что через год я уже не смогу быть с ним дома - надо будет выходить на работу, где больничные ну очень НЕ приветствуются. Поэтому хочется использовать время, когда я еще могу быть с ним, по максимуму: наиграться, нагуляться, закал, научить полезному ... А уж потом, когда подрастет и НЕ будет альтернативы садике, и отдавать. Но я боюсь, что вообще не смогу найти нормальный детский сад ... В общем, второй вопрос такой: а когда из сада нужно обязательно забирать ребенка, даже если придется отдавать няне ползарплаты? ⠀ Ответ: ⠀ Однозначного ответа на ваш вопрос имеется, поскольку совершенно непонятно, о каком детском саде идет речь. Если это детский сад, где в игровой и в спальне + 26 по Цельсию, где гуляют в лучшем случае 1 час в день, где самый лучший воспитанник - это тот, кто первый поел, где половина детей (а нередко и сотрудников) ходят с купленнымы справками в вакцинации - так из подобного детского сада надо не может что забирать, туда отдавать ребенка не надо ... Но отдают, поскольку никакой альтернативы, как правило, имеется. Главное: детские сады существуют для того, чтоб родители могли выполнять свои социальные функции и жить полноценной жизнью, которая не обязано сводиться исключительно к уходу за потомством. Значит, государство или частные структуры Должны быть заинтересованы в том, чтоб уже после 6 месяцев ребенок мог какое-то время проводит в детском саду под присмотр правильно обученных и высокооплачиваемых сотрудников. Это идеальная теория. ⠀ Потому что основная проблема не в медицине - с позиции педиатра, в адекватном детском саду для ребенка сплошные плюсы практически в любом возрасте. Увы, Соответствующие санитарно-гигиеническим нормам детские сады, с акцентом прежде всего на детское здоровье - огромная редкость. И у большинства родителей - это, кстати, самое печальное - имеется на такие сады запроса. ⠀ # докторкомаровский # вопросответ # вопросЕОК # детскийсад # дети # родительство
Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский рассказал о частых простудных заболеваний у детей.
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