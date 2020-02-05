Кабинет министров расширил перечень льготных категорий детей, которые будут оздоравливаться и отдыхать за государственные средства.
Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук, решение было принято на заседании правительства 5 февраля, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.
"Государство оплатит отдых и оздоровительные услуги в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия", – отметил Гончарук.
Так, в перечень льготных категорий включили:
детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей;
детей, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы;
детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
детей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.
Кабмин расширил перечень детей, которым оплатят отдых. список
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство сообщило, что школьники будут путешествовать по Украине бесплатно. На уникальную программу в Госбюджет-2020 заложили 500 млн грн. Каждый пятая украинская школа в рамках учебной программы будет отправлять своих учеников в путешествие по Украине.
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