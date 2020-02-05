Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Кабмин расширил перечень детей, которым оплатят отдых. Список

1.7т
Читать материал на украинском

Кабинет министров расширил перечень льготных категорий детей, которые будут оздоравливаться и отдыхать за государственные средства.

Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук, решение было принято на заседании правительства 5 февраля, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Государство оплатит отдых и оздоровительные услуги в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия", – отметил Гончарук.

Новости
Сдача ВНО по-новому: в Раде объяснили, что ждет школьников

Так, в перечень льготных категорий включили:

  • детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей;

  • детей, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы;

  • детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

  • детей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.

Кабмин расширил перечень детей, которым оплатят отдых. список

Кабмин расширил перечень детей, которым оплатят отдых. список

ua.dorogovkaz.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство сообщило, что школьники будут путешествовать по Украине бесплатно. На уникальную программу в Госбюджет-2020 заложили 500 млн грн. Каждый пятая украинская школа в рамках учебной программы будет отправлять своих учеников в путешествие по Украине.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Льготы в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Льготы в Украине Интересно школьникам Школа
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины отдых Льготы дети школа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы