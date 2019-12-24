Финансирование – лучшим: Кабмин анонсировал важные изменения для вузов

С января 2020 года высшие учебные заведения Украины будут финансироваться согласно результатам их деятельности, также изменятся подходы к управлению университетами.

Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, решение приняли на заседании правительства, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Уже с января будет работать формульный подход – 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальные – в зависимости от позиции в международных рейтингах, процент трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и т.д." – объяснил Гончарук.

По его словам, реформа позволит повысить качество образования, которое студенты получают в университетах.

Как сообщила министр образования Анна Новосад, пока система финансирования и управления не дает заслуженного вознаграждения преподавателям через систему "уравниловки", пишет Укрінформ.

"МОН поставило цель, чтобы через пять лет по крайней мере 35% респондентов работодателей положительно оценивали высшее образование", – сказала Новосад.

Также вузы получат финансовую автономию, введут систему KPI для ректоров университетов, в рамках которой будут определяться показатели стратегической эффективности управленцев высшего образования. А стоимость обучения на контракте будет зависеть от индикативной себестоимости подготовки специалистов университетом в предыдущем году.

Финансировать лучших: Гончарук заявил об изменениях для вузов bkreader.com

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, какие вузы получили больше средств на науку.

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