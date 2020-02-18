Абсолютно голая: самая дорогая модель plus-size показала растяжки на теле после родов

Самая дорогая модель plus-size Эшли Грэм, которая месяц назад впервые стала мамой, полностью оголилась на фото и показала растяжки на теле.

Смелый снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Эшли Грэм Instagram @ashleygraham

Так, на фото Эшли позирует полностью голой, прикрыв пышную обнаженную грудь рукой. На фотографии Грэм демонстрирует поклонникам растяжки на животе, которые появились за время беременности.

"Тоже я. Новая история", – такой подписью сопроводила снимок звезда.

Примечательно, что поклонники поддержали Эшли в комментариях, отметив, что это нормально и она выглядит прекрасно. Кроме того, пользователи отметили, что уважают Грэм за то, что она не боится показать свои недостатки.

Как писал OBOZREVATEL, будучи беременной, Эшли Грэм неоднократно устраивала обнаженные фотосессии, что вызывало спорную реакцию в сети.

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