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18 февраля • обновлено в 09:00
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/ Женский журнал

Абсолютно голая: самая дорогая модель plus-size показала растяжки на теле после родов

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Самая дорогая модель plus-size Эшли Грэм, которая месяц назад впервые стала мамой, полностью оголилась на фото и показала растяжки на теле.

Смелый снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Instagram @ashleygraham

Новости
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Так, на фото Эшли позирует полностью голой, прикрыв пышную обнаженную грудь рукой. На фотографии Грэм демонстрирует поклонникам растяжки на животе, которые появились за время беременности.

"Тоже я. Новая история", такой подписью сопроводила снимок звезда.

Примечательно, что поклонники поддержали Эшли в комментариях, отметив, что это нормально и она выглядит прекрасно. Кроме того, пользователи отметили, что уважают Грэм за то, что она не боится показать свои недостатки.

Абсолютно голая: самая дорогая модель plus-size показала растяжки на теле после родов
Абсолютно голая: самая дорогая модель plus-size показала растяжки на теле после родов
Абсолютно голая: самая дорогая модель plus-size показала растяжки на теле после родов
Абсолютно голая: самая дорогая модель plus-size показала растяжки на теле после родов
Абсолютно голая: самая дорогая модель plus-size показала растяжки на теле после родов
Абсолютно голая: самая дорогая модель plus-size показала растяжки на теле после родов

Как писал OBOZREVATEL, будучи беременной, Эшли Грэм неоднократно устраивала обнаженные фотосессии, что вызывало спорную реакцию в сети.

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Автор
Анна Михно
Персона
Эшли Грэм
Место
США
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Фуууууу аж блевать тянет жирная свинья(((((((((
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://vk.com/topic-190066148_40734694-здесь в трусах
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