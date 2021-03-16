Анекдоты дня: приколы и мемы за 16 марта

Чем отличается холостяк от женатого мужчины? Холостяк сам делает работу по дому, а женатого жена заставляет.

Актуальные приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.

Анекдоты и мемы дня

Во флот нужно брать только тех, кто не умеет плавать: они активнее защищают свой корабль!

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Муж с женой едут на машине, за рулем – жена. Внезапно на большой скорости она говорит:

– Дорогой, у меня отказали тормоза.

– Только спокойно, постарайся врезаться во что-нибудь подешевле.

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Мем о семейном застолье pikabu.ru

– Я очень устал, всю ночь картошку выкапывал.

– А почему не днем?

– Днем я выкапываю на своем огороде.

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Анекдот о муже и жене "Жарти українською" / Facebook

Электрик – ученику:

– Петя, возьми один из этих двух проводов.

– Взял.

– Ничего не чувствуешь?

– Нет.

– Тогда другой провод не трогай – там две тысячи вольт.

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Мем о питании pikabu.ru

– Алло, здравствуйте, это вам звонят из детского сада, подошла ваша очередь.

– Спасибо, но моего сына забрали в армию.

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Мем о возрасте pikabu.ru

– Как вы стали миллионером?

– Мы с женой приехали в Америку с двумя центами. На них мы купили яблоки и продали их по четыре цента. Потом мы купили еще яблок и продали их по восемь центов. А потом моя тетя оставила нам в наследство три миллиона долларов.

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Мем "Жарти українською" / Facebook

Чиновник высокого ранга срочно ищет двойника для визита в прокуратуру. Материальную помощь семье гарантирует.

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Прикол про пятницу "Жарти українською" / Facebook

– Вы уже пять лет живете абсолютно без еды, как вам это удается? Наверное, брали уроки у тибетских монахов?

– Нет, я брал ипотеку.

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Мем о выпивке "Жарти українською" / Facebook

– Дорогой, у меня хорошая и плохая новость. С какой начать?

– Начни с хорошей.

– Нам сделают скидку в автосервисе.

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Мем о вождении "Жарти українською" / Facebook

– Роза Марковна, почему ваш муж ничего не делает, чтобы избавиться глухоты?

– Он ждет, когда дети закончат музыкальную школу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в небе над Альпами заметили необычные круги. Некоторые очевидцы восприняли их за "последствия НЛО".