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"Залишили засмагати": у Запоріжжі труп пролежав шість годин на дитячому майданчику

1.7т Читати матеріал російською

У вівторок, 23 липня, у Хортицькому районі міста Запоріжжя, на проспекті Ювілейному, 20а, медики та правоохоронці, оглянувши труп людини, залишили його на дитячому майданчику на шість годин.

Про це повідомили очевидці в мережі, написало видання "IP.news+". За їх словами, крім того, що було тепло, йшов дощ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, фото 18+).

Люди почали шукати будь-які способи вирішити ситуацію, але тільки через деякий час тіло прибрали.

Труп

Труп

IP.news +

"Ще в першій половині дня за адресою побували швидка допомога і поліція. Поставили галочки і залишили тіло засмагати (вибачте за цинізм) на дитячому майданчику серед білого дня... На момент моєї публікації труп вивезли – через 6 годин. Я так розумію це нормально, стандарти такі?" – прокоментували очевидці.

Новини
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Поліція

Поліція

IP.news +

Труп

Труп

IP.news +

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві неподалік від станції метро "Нивки" 18 липня в квартирі багатоповерхівки знайшли тіло жінки. За попередньою інформацією, вона була вбита.

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Місце
Україна Запоріжжя
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