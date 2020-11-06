У Запоріжжі вибори виграв чинний мер

Чинний мер Запоріжжя Володимир Буряк знову виграв на виборах на посаду міського голови.

Політик балотувався від "Партії Буряка "Єднання". Про результати виборів повідомили в Запорізькій міській територіальній виборчій комісії, передають "Українські Новини".

За Буряка проголосували 101 765 виборців, або 59,99% тих, хто проголосував в цьому місті. На другому місці опинився кандидат від "Європейської солідарності" Валерій Прозапас – 19 402 виборців або 11,39%. Третє місце посів Віталій Тишечко від партії "Слуга народу" – 11,39% (19 334).

Далі йдуть Олеся Крамаренко ("За майбутнє") – 5 357 голосів і Віталій Рябцев (ВО "Батьківщина") – 5 145 голосів.

Решта кандидатів набрали менш ніж 5 тисяч голосів виборців. Усього на посаду мера Запоріжжя балотувалося 10 кандидатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі стріляли в автомобіль кандидата в депутати.