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З'явиться державний російськомовний канал: коментарі експерта

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Державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко прокоментував створення в Україні державного російськомовного каналу.

Біденко заявив, що створення такого каналу не суперечить закону про мову, згідно з яким все мовлення має проводитись виключно державною (українською) мовою, оскільки у даному законі є виняток. Виняток стосується державного іномовлення, додав експерт. Він пояснив, що навіть сьогодні існує державний канал іномовлення UA:TV, частина мовлення якого є російськомовною. Згідно закону про державне іномовлення 50% ефіру відповідного каналу має вестись англійською мовою, а інші 50% іншими мовами. Ідея створення такого каналу полягала у тому, щоб створити кілька типів мовлення для різної аудиторії. Російська мова в ефірі каналу орієнтована в першу чергу на Крим та на Схід України.

Експерт зазначив, що створення державного російськомовного каналу є продовженням цієї стратегії.

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