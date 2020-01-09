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9 січня • оновлено в 13:21
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Звільнятимуть за що завгодно і коли заманеться: новий трудовий кодекс

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Юрист Центру соціальних і трудових досліджень Віталій Дудін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, чи були внесені зміни у трудовий кодекс та як ці зміни вплинуть на побут українців.

"Зміни до трудового законодавства були зроблені дуже ражикальні. Найбільші побоювання викликають зміни до підстав звільнення працівників, а саме їх відсутність. Стаття 35 дозволяє припинити трудові відносини ку будь-який час, коли цього забажає роботодавець. Потрібно лише сплатити компенсацію працівнику, яка має бути не меншою за місячний заробіток, якщо співпраця припиняється негайно", - заявив Дудін.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
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Віталій Дудін
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