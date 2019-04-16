Звільнення Савченко та Рубана не зупинить Луценка: генпрокурор зробив заяву

Народного депутата Надію Савченко та керівника організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана звільнили з-під варти в залі суду. Відповідне рішення в ніч із 15 на 16 квітня прийняв Броварський міжрайонний суд.

У той самий час генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що звільнення з-під варти Савченко та Рубана не означатиме зняття з них звинувачення та значає, що ГПУ наполягає на достатності доказів у скоєнні злочинів.

"Упевнений, що завезення важкої зброї з т. зв. ДНР для обстрілу української столиці не залишиться безкарним", — написав він.

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