Звільнений моряк зробив пропозицію своїй дівчині: буде весілля

Батько звільненого моряка Андрія Ейдера Дмитро Ейдер прокоментував повернення 35 українців, які незаконно утримувались РФ за сфабрикованими звинуваченнями.

Він заявив, що його син зараз проходить повний курс обстежень. На час інтерв'ю Андрій перебував у стоматолога. Почувається Андрій добре, він знаходить у піднесеному стані, оскільки одразу після повернення зробив пропозицію своїй дівчині і вона дала згоду.

"Так що через рік буде весілля", - заявив батько звільненого моряка Андрія Ейдера Дмитро Ейдер.

Тиждень тому Дмитро Ейдер заявляв, що його син Андрій, який на той час ще перебував у полоні, знаходився на знеболювальному, тому одразу після повернення він проходить огляд і буде залишатись у лікарні поки лікарі не встановлять, що саме є причиною такого стану Андрія.

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