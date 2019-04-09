Зростання вартості оренди на нерухомість: експерт назвав причини

Юрист, експерт з питань нерухомості Іван Кудояр зазначив, що за минулий рік, в залежності від сегменту, ціна на придбання нерухомості виросла до 20%, що традиційно стало причиною для здорожчення вартості оренди. Другою причиною, за його словами, більша готовність громадян до значніших витрат, ніж це було два роки тому. Він вважає, що це сталося через більшу впевненість людей у продовження стабільності в країні і відсутності, у їхніх передбаченнях, потрясінь у майбутньому.

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