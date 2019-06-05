Зробити як в Європі: озвучений рецепт порятунку України від сміття

Еколог та влогерка Євгенія Аратовська, сьогодні, у Всесвітній день охорони довкілля, який встановлений ООН, розповіла про те, як вирішити проблему сміття в Україні, привчити українців до сортування та утилізації різного виду відходів та що робити із акумуляторними батареями, які вже вичерпали свій робочий ресурс.

У Києві на одну людину в Україні припадає більше двох з половиною центнерів сміття на звалищі, тоді як у Швейцарії, наприклад, ця цифра наближається до нуля. У Києві, наприклад, немає роздільного збору, а у Львові є роздільний збір: окремо збирається скло, папір та інші відходи.

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