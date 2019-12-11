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11 грудня • оновлено в 12:27
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Зрада відкладається: що не так з показом серіалу ''Слуга народу'' на російському ТВ-каналі ТНТ

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Та швидкість та непідготовленість до показу телесеріалу від "Студії "Квартал 95"" на російському телеканалі ТНТ може вказувати не тільки на зненацька ухвалене рішення, але й про певні політичні плани Кремля.

Анонсування показу серіалу "Слуга народу" на ТВ-каналі, що належить "Газпром-Медіа", відбулося пізно в ночі, а у відео-анонсі використано здебільшого фрагменти з першої серії. Очевидно, що часу на перегляд не було, або ж він не був потрібен, бо головним "меседжем" ролику є те, що образ, який на екрані представляє Василь Голобородько, дуже сильно відрізняється від того, яким президентом є насправді Володимир Зеленський. Це дуже сильно схоже з одного боку на застереження росіян, які захоплюються українським вибором, а з другого боку можливість присадити захоплення українців від вдалого, на їхню думку, дебюту Зеленського в "нормандському форматі" і підсунути їм "зраду" у вигляді "Липецької фабрики 2.0".

Пробуємо розібратись, чим це є насправді.

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