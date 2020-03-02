ЗОРЯНИЙ ДАЙДЖЕСТ з Оленою Гомон: Джастін Бібер побив рекорд Елвіса Преслі
Про найяскравіші новини зі світу музики, шоу-бізнесу, моди та кіно вам розповість наша ведуча – Олена Гомон.
У цьому випуску "Зоряного Дайджеста" дивіться таке:
ДЖАСТІН БІБЕР ПОБИВ РЕКОРД ЕЛВІСА ПРЕСЛІ,
ДАТА СКЛАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕРЦОГОМ САССЕКСЬКИМ,
ГРУПА GO_A – ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК УКРАЇНИ НА "ЄВРОБАЧЕННІ 2020",
СТАЛО ВІДОМО ІМ'Я ВЕДУЧОГО ШОУ ПРЕМІЇ YUNA 2020.
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