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2 березня • оновлено в 14:28
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ЗОРЯНИЙ ДАЙДЖЕСТ з Оленою Гомон: Джастін Бібер побив рекорд Елвіса Преслі

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Про найяскравіші новини зі світу музики, шоу-бізнесу, моди та кіно вам розповість наша ведуча – Олена Гомон.

У цьому випуску "Зоряного Дайджеста" дивіться таке:

ДЖАСТІН БІБЕР ПОБИВ РЕКОРД ЕЛВІСА ПРЕСЛІ,

ДАТА СКЛАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕРЦОГОМ САССЕКСЬКИМ,

ГРУПА GO_A – ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК УКРАЇНИ НА "ЄВРОБАЧЕННІ 2020",

СТАЛО ВІДОМО ІМ'Я ВЕДУЧОГО ШОУ ПРЕМІЇ YUNA 2020.

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Читайте всі новини по темі "Зірковий дайджест" на сайті "OBOZREVATEL".

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