Зниження цін на ліки, про який заявили в Кабміні, швидше за все не відбудеться: експерт пояснив причини

Виконавчий директор Асоціації міжнародних фармацевтичних виробників Володимир Ігнатов зазначив, що зниження цін на ліки, про яке заявили у Кабміні, скоріш за все не відбудеться.

За його словами, процес ціноутворення є великою проблемою для українського ринку через те, що ринок на 85% складається з коштів, які сплачують самі пацієнти, на яких припадає левова частка таких витрат. Натомість держава є не дуже великим покупцем.

Наразі пропонується до регуляції ціни виробників і торговельної націнки. Так, він нагадав, що до липня 2015 року вже існувала система регресивної торговельної націнки, яку хочуть запровадити знову. Але, за його словами, відмова була спричинена тим, що фактично на ціни вона ніяк не впливала.

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