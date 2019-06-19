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Ліквідована "вогнева точка" терористів: з'явилися подробиці вибуху в Донецьку

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Колишній військовий розвідник, співробітник фонду "Повернись живим" Андрій Римарук розкрив деталі "гарячого ранку" в Донецьку, де 19 червня стався потужний вибух.

За його даними, вибухом була ліквідована батарея САУ калібром 152 мм (три одиниці). Саме з цих самохідних артилерійських установок терористи обстрілювали житлові райони селища Мар'їнка.

Втім, ким саме знищена установка – самими терористами або українськими військами – поки неясно.

"Я поки не можу розголошувати всю інформацію. Ця техніка знищена. Вона ніколи більше не буде стріляти в бік української території", – зазначив волонтер.

Чого чекати від російських окупантів і від "дорожньої карти" президента України Володимира Зеленського – дізнайтеся більше в цьому випуску Студії Obozrevatel.

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