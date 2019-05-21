Знаків багато, але тільки один насторожує: астролог розібрала інавгурацію Зеленського

З чотирьох "знаків", які були помічені під час інавгурації президента України Володимира Зеленського один по-справжньому насторожує.

Про це OBOZREVATEL розповіла астролог Ефа Форіна. Той факт, що під час зачитування списку почесних гостей Зеленський стояв біля зачинених дверей, переминаючись з ноги на ногу, вона назвала "недоробкою протоколу". Крім того, мала місце "внутрішня нерішучість".

"Ми бачили, що він дуже нервував, і це не дивно. Адже тепер йому треба намагатися відповідати не тому образу, який всі бачили на екрані, а реальній ролі президента", - додала астролог.

Той факт, що до присяги Зеленського привели дві жінки – глава ЦВК і глава Конституційного суду – Ефа Форіна розцінила як позитивний знак. "Давайте не забувати, що Володимир Зеленський – єврей, а для євреїв мама – це хороший знак. Я б розцінювала це як двоїстий знак заступництва".

Той факт, що печатка президента, яку Зеленський взяв в руки, виявилася перевернутою, астролог інтерпретувала так: "З його приходом у нас змінюється все. Його інавгураційна промова була сповнена закликів. Починалася вона з переказу того, що йому сказала дитина – "всі ми президенти". І вже з учорашнього дня я бачу, як на людях відбилась ця фраза. Президент у нас один, кожен не може бути президентом. Все стало з ніг на голову".

І, нарешті, той факт, що посвідчення президента впало, Ефа Форіна розцінила як найгірший знак. "Коли він говорив: "Я прошу, щоб у вас в кабінеті не висіло моє фото", летить посвідчення – я бачу в цьому знак, і він не дуже хороший. Тут ми бачимо подвійність. Або він все змете на своєму шляху і вибудує ту концепцію, з якою він прийшов, або йому не дадуть цього зробити".

"Цей знак найбільше насторожує. Він говорить про те, що є сили, які можуть піти на все, щоб його зупинити, аж до фізичного усунення", - резюмувала астролог.

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