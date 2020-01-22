Змінюється законодавство, яке регулює роботу ЗМІ в Україні: народна депутатка
Народна депутатка України Євгенія Кравчук у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.
Вона прокоментувала законопроект про медіа та міністерську ініціативу щодо протидії дезінформації, які найближчим часом почнуть діяти в Україні.
"Я би хотіла розмежувати авторство цих двох законопроєктів. Закон про медія - це авторство депутатів. І це наші зобов'язання перед Радою Європи, які вже багато років переходять з одного скликання в інше. Минуле скликання зареєструвало закон, але навіть не дійшли до першого читання, тому нам потрібно було наново реєструвати законопроєкт. збирати групу експертів, обговорювати його. А от другий законопроєкт щодо протидії дезінформації - це ініціатива міністерства культури, молоді та спорту. В п'ятницю була презентована концепція. тексту поки що немає, ми самі, як депутати його дуже чекаємо", - заявила Кравчук.
Вона також прокоментувала. що змінитися у роботі медіа в Україні.
"Ми доволі тісно попрацювали з Фейсбуком", - додала депутатка.
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