Зміни в електронному декларуванні: коментар адвоката
Адвокатка Регіна Гусейнова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".
Вона прокоментувала зміни до декларування після внесення змін у закон запобігання корупції в Україні.
"Що відбувається зараз як у системі електронного декларування, так і в Україні, ніхто пояснити не може. Тобто зараз буде колапс. Згідно до закону України всі мали подати декларації до першого квітня. І вже велика частина осіб подала свої декларації згідно зі змінами, які вступили в силу з першого січня цього року", - заявила адвокатка.
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