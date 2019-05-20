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Зловив майже у землі: політ президентського посвідчення Зеленського не завершився падінням

3.1тЧитати матеріал російською

Народний депутат України Олександр Опанасенко розповів, як мимоволі став "рятівником" президентського посвідчення та про емоції, які охопили солдата з почесної варти.

За його словами, посвідчення президента України Володимира Зеленського зісковзнуло з подушечки, яку ніс офіцер почесної варти, під час його розвороту. Проте, за його словами, воно не впало на землю, а він його встиг підхопити.

За словами нардепа, офіцер був сильно напружений відповідальним моментом, та ледь стримував емоції під час цього інциденту.

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