Зірковий Інстаграм: Дженніфер Лопес заручилася

Зірковий Інстаграм: Дженніфер Лопес заручилася184 Читати матеріал російською
Ведучі інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" на ObozTV обговорили новини із зіркового життя Інстаграм:
Дженіфер Лопес заручилася і показала кілька фотографій зі своїм майбутнім чоловіком
Майбутня невістка Бекхемів виклала у мережу відверті фото
Колишня дружина Джеджули Санта народула другу дитинку і показала її фото
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Михайлов Виталий
Забудьте про дракона, вы и без этого воняете...
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