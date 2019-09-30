Зірковий Інстаграм: Дженніфер Лопес заручилася

Ведучі інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" на ObozTV обговорили новини із зіркового життя Інстаграм:

Дженіфер Лопес заручилася і показала кілька фотографій зі своїм майбутнім чоловіком

Майбутня невістка Бекхемів виклала у мережу відверті фото

Колишня дружина Джеджули Санта народула другу дитинку і показала її фото

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!