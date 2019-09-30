Головна Новини
30 вересня • оновлено в 19:01
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Зірковий Інстаграм: Дженніфер Лопес заручилася

184 Читати матеріал російською

Ведучі інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" на ObozTV обговорили новини із зіркового життя Інстаграм:

Дженіфер Лопес заручилася і показала кілька фотографій зі своїм майбутнім чоловіком

Майбутня невістка Бекхемів виклала у мережу відверті фото

Колишня дружина Джеджули Санта народула другу дитинку і показала її фото

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Забудьте про дракона, вы и без этого воняете...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Новини

Всі новини