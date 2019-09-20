Зірковий Інстаграм: чим хизувалися в соцмережах Лобода, Підкопаєва та Джамала

Зірки Інстаграм поділилися зірковим життям у соцмережах.

Лілія Підкопаєва народила дитину, новину про це вже опублікували деякі ЗМІ, але Лілія також показала світлину із малюком у своєму Інстаграмі. Це третя дитина Лілії.

Джамала заявила, що готова вдруге стати мамою, і навіть готова заради цього перервати свою співочу кар'єру. Це може свідчити про те, що співачка вже вагітна, хоча офіційних підтверджень цій інформації поки немає.

Світлагна Лобода показала підписникам своїх двох доньок. Перша донька восьмирічна Євангеліна він Андрія Царя, а хто є батьком другої дитини, Свілана досі журналістам не повідомила. Другу дитину звати Тільда, і ходять чутки, що батьком дитини може бути вокаліст гурту "Рамштайн" Тілль Ліндеманн.

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