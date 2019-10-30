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30 жовтня • оновлено в 17:40
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ЗІРКОВИЙ ІНСТАГРАМ: Адель схудла на 10 кг

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Друзі Дженіфер Лопес розовіли про те, що вона планує витратити 3 млн доларів на своє весілля

Соня Євдокименко - це онучка Софії Ротару - засвітила свої апартаменти в Нью Йорку

Адель схудла на 10 кілограмів і засвітилася у новому образі на вечірці у репера Дрейка

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