ЗІРКОВИЙ ІНСТАГРАМ: Адель схудла на 10 кг

ЗІРКОВИЙ ІНСТАГРАМ: Адель схудла на 10 кг31 Читати матеріал російською
Друзі Дженіфер Лопес розовіли про те, що вона планує витратити 3 млн доларів на своє весілля
Соня Євдокименко - це онучка Софії Ротару - засвітила свої апартаменти в Нью Йорку
Адель схудла на 10 кілограмів і засвітилася у новому образі на вечірці у репера Дрейка
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