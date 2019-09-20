Зірковий дайджест: Світлана Лобода показала своїх доньок

У цьому випуску "Зіркового дайджесту" на ObozTV дивітся про наступне:

• Лілія Подкопаєва знову народила,

• Світлана Лобода показала своїх двох доньок,

• Джамала збирається вдруге стати мамою,

• а голлівудська зірка Міккі Рурк забажав, щоб його поховали в Україні

Про все це дивіться у нашому "Зірковому дайджесті"

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