Зірковий дайджест: Світлана Лобода показала своїх доньок

Зірковий дайджест: Світлана Лобода показала своїх доньок46 Читати матеріал російською
У цьому випуску "Зіркового дайджесту" на ObozTV дивітся про наступне:
• Лілія Подкопаєва знову народила,
• Світлана Лобода показала своїх двох доньок,
• Джамала збирається вдруге стати мамою,
• а голлівудська зірка Міккі Рурк забажав, щоб його поховали в Україні
Про все це дивіться у нашому "Зірковому дайджесті"
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Зірковий дайджест" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані