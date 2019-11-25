ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Полякова станцювала на кладовищі

У цьому випуску ЗІРКОВОГО ДАЙДЖЕСТУ на ObozTV дивіться про таке:

Полякова танцювала на кладовищі,

Лобода і дохлі жуки перед концертом,

новий роман Ірини Шейк,

Кендалл Дженнер поділилася відвертою фотосесією,

про все це дивіться у нашому "Зірковому Дайджесті"

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