Росія несе відповідальність за терор у Криму: Ахтем Чийгоз

Народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Ахтем Чийгоз у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував зустріч у нормандському форматі, а також те, що саме 9 грудня відзначають День пам'яті жертв геноциду.

"Росія несе відповідальність за всі злочини, які асоціюються із Російською Імперією, і з Радянським Союзом. І її методи ніколи не змінювались. Сьогодні вони підняли всі свої старі методи і широко їх застосовують. Той терор, який сьогодні застосовується, то він матиме наслідки ще багато років, тому що це діти. Це все одна задача: кримські татари не підкорились, тому вони мають покинути цю територію. Росія не вважає Крим місцем, яке має розвиватись, вона розцінює цей острів як погрозу усій Європі. Але ми твердо вирішили, що Крим без кримських татар більше не залишиться і ось за це ми щодня платимо високу ціну людськими життями", - заявив Чийгоз.

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