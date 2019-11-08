ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Лобода станцювала без білизни

ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Лобода станцювала без білизни321 Читати матеріал російською
Монатік разом із дружиною побували у Діснейленді,
Ірина Горова зізналася, як її син спілкується із Настею Каменських,
The Hardkiss повідомили про зміну складу гурту,
а Лобода перед концертом станцювала без білизни,
про все це дивіться далі у нашому Зірковому Дайджесті.
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