ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Лобода станцювала без білизни

Монатік разом із дружиною побували у Діснейленді,

Ірина Горова зізналася, як її син спілкується із Настею Каменських,

The Hardkiss повідомили про зміну складу гурту,

а Лобода перед концертом станцювала без білизни,

про все це дивіться далі у нашому Зірковому Дайджесті.

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