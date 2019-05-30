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Зірка укранської поп-музики Марина Одольська в гостях Бурчук Live

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Гостя програми, одна з найяскравіших зірок української поп-сцени 90-их, яка посіла Перше місце у номінації "поп-музика" на Всеукраїнському конкурсі "Червона рута" (Севастополь, травень 1995), отримала Спеціальний приз на міжнародному конкурсі "Голос Азії" (Алмати, 1996) та ще багато інших перших місць та Гран-прі на музичних фестивалях, заслужена артистка України Марина Одольська, з якою ведучі програми Бурчук Live Юлія Крапівіна та Олександр Лірчук згадали минуле та поговорили про те, як міняється українська поп-музика.

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Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Марина Одольська
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