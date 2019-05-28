Жорстко і безкомпромісно: експерт дав прогноз по переговорному процесу по Донбасу

Експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко зазначив, що наявність "червоних ліній" в позиціях України і Росії, в принципі унеможливлюють двосторонні переговори. Але, за його словами, якщо припустити їхню ймовірність, то одним з перших питань, яке постає, хто буде очолювати контактну групу, яка представлятиме інтереси України.

На його думку, українській стороні треба усвідомлювати, чого прагне Росія, як вона хоче використовувати Донбас та не вестися на певні провокації. Він наголосив, що на багатосторонніх зустрічах, які мають проходити не в Мінську, а у менш залежній від Росії столиці, мають бути досягнуті домовленості про прибуття на Донбас міжнародної миротворчої місії ООН. Але, зазначив експерт, аби цього домогтись, Україна має займати жорстку і безкомпромісну позицію.

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