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Жодного розуміння: експерт розповів, чим буде займатися Зеленський перші 100 днів президентства

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Футуролог, координатор дискусійного Клубу "КОЛО" Олексій Жмеренецький зазначив, що знайомство з тим, що собою уявляє державний апарат і в чому полягають функції глави держави, Володимир Зеленський, в разі його обрання на посаду президента України, буде займатись вже перебуваючи на цій посаді. Тому, на думку експерта, очікувати будь-яких результатів його діяльності протягом перших 100 днів, не варто.

Він також зазначив, що ефективність його роботи буде залежати від того, хто буде його "лівою" і "правою" руками. Це на думку експерта, є вкрай важливим, бо, своєї професійною, відданої та перевіреної у політичних боях команди у нього немає, проте, йому доведеться відрізняти корупційні схеми, вкладені у красиві обгортки красивих презентацій, від планів реального розвитку країни.

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