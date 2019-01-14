Жоден з кандидатів від ''демократичної опозиції'', власними силами, не мають шансів на перемогу на виборах – Найем

Народний депутат України Мустафа Найєм зазначив, що рішення підтримки єдиного кандидата від "демократичної опозиції" базується на прагматичному розумінні, що жоден з кандидатів самостійно не зможе забезпечити присутність членів комісій, спостерігачів та агітаторів по всій країні.

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