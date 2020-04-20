Масштабна лісова пожежа в Овруцькому районі Житомирської області знищила десятки житлових будинків за півтори години.

Місцеві жителі з громади старовірів в селищах Магдин і Личмани допомагали гасити пожежу сусідам, забуваючи про порятунок власних будинків. Про це в ефірі ObozTV розповіла волонтерка Лілія Багірова.

"Для них було важливо не зберегти свої речі, а зберегти будинок сусіда. Вони вибігали зі свого будинку, залишаючи там все і тікали до іншої хати там гасити. Ніхто нічого не взяв", – повідомила вона.

Вогонь поширювався дуже швидко, додала волонтер. "Все знесло за півтори години. Коли була буря, гілки тягло з лісу в села і кидало на ці будинки. Пожежа була з трьох боків, вони були в кільці, вони навіть не могли вибігти. Від будинків залишилися квадратні купки".

Від будинків залишилися квадратні купки Журнал Житомира

За її словами, загинуло багато домашніх тварин, але деяких вдалося врятувати.

Волонтер переконана, що причина пожежі – навмисний підпал. Вона заявила про те, що "ніхто там нічого не гасив". "Пожежні машини були без води. Зараз воно не горить, тому що вже все згоріло, нічому горіти".

В даний час волонтерами організований збір одягу, продуктів харчування та господарського інвентарю.

Будинки згоріли за півтори години Журнал Житомира

Як писав OBOZREVATEL, в Овруцькому районі Житомирської області лісові пожежі, які почалися ще 16 квітня, знищили десятки будинків, величезні площі лісів і полів. Станом на 20 квітня пожежі повністю ліквідовані. Раніше голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко розповів, що постраждалі внаслідок масштабних пожеж в Житомирській області отримають компенсацію за втрачене житло.

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