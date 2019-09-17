Жителі ОРДЛО отримують подвійні пенсії: військовий експерт

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував, для чого зараз з`являються постанови щодо виплати пенсій для жителів ОРДЛО.

Він заявив, що це абсолютно не нова історія. Ці спекуляції зазнають постійних маніпуляцій. Мусієнко заявив, що ніхто не відмовлявся від виплати пенсій на окупованих територіях. Проте існують об'єктивні причини, чому це не може відбутись фізично. Є території, які Україна не контролює, і туди українська держава не може перераховувати кошти через Ощадбанк, чи фізично заводити їх за допомогою інкасаторів.

"Ну, це ж зрозумілі речі! Тому людина має стати на облік, приїхати на територію, яка є підконтрольною Україні, і тут отримати пенсію. Ніхто їх не позбавляв права отримувати пенсію на українській території. Я розумію, що треба зібратись, перейти через кордон, відстояти в черзі - це все незручності. Але треба розуміти, що йде війна, і інакшого способу зараз немає", - зазначив Мусієнко.

За його словами, деякі жителі ОРДЛО примудряються додатково ставати на облік у місцевих "державних органах" і отримувати там додатково російське забезпечення. при цьому також отримуючи українську пенсію.

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