Жириновский предложил затопить Крым

Жириновский предложил затопить Крым1.3т Читати матеріал російською
Скандальный российский политик Владимир Жириновский снова заговорил о смене русла Днепра. После этого, по его словам, оккупированный Крым получит столько пресной воды, что захлебнется ею.
Маразматичная угроза депутата нелегитимной Госдумы прозвучала в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
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