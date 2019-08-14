Жириновский предложил затопить Крым

Скандальный российский политик Владимир Жириновский снова заговорил о смене русла Днепра. После этого, по его словам, оккупированный Крым получит столько пресной воды, что захлебнется ею.

Маразматичная угроза депутата нелегитимной Госдумы прозвучала в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1".

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