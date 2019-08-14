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Жириновский предложил затопить Крым

1.3т Читати матеріал російською

Скандальный российский политик Владимир Жириновский снова заговорил о смене русла Днепра. После этого, по его словам, оккупированный Крым получит столько пресной воды, что захлебнется ею.

Маразматичная угроза депутата нелегитимной Госдумы прозвучала в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1".

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Особи
Володимир Жириновський Володимир Путін Адольф Гітлер (Adolf Hitler)
Теги
тероризм світовий тероризм
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