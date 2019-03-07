Жінка на чолі української армії: названі возможение терміни

Координаторка Громадського Альянсу "Політична дія жінок" Ірина Тишко зазначила, що Україна може отримати жінку на чолі міністерства оборони вже найближчим часом, але керівником Генштабу жінка може стати через 20 років. Це стало можливим, зокрема, через те, що нині посаду міністра може займати цивільна особа, а головними критеріями є високий високий рівень керівного досвіду і знання цієї тематики.

Натомість посада начальника Генштабу потребує навчання у певних вищих військових навчальних закладах, які дотепер для жінок закриті.

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