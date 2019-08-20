Зеленському потрібно переконувати не лише Путіна, а і Макрона з Меркель: експерт

Експертка з міжнародних питань Ганна Шелест прокоментувала перемовини французського президента Еммануеля Макрона та президента РФ Володимира Путіна.

Шелест зазначила, що ідея, яку озвучив рік тому французський президент, щодо конкретики, на основі якої мають відбуватися зустрічі в нормандському форматі, зараз звучить з вуст усіх політиків, які беруть участь у переговорному процесі. Ситуація сьогодні інша, ніж була рік тому. Експертка нагадала, що коли Макрон вперше заговорив про конкретику, РФ взагалі відмовлялась від зустрічей в нормандському форматі і чекала результатів виборів в Україні. Путін наполягав, що готовий говорити з будь-яким представником української влади окрім президента Порошенка, і сьогодні, за словами Шелест, очевидно, що він вже не може використовувати цю відмовку.

Шелест порадила Зеленському дуже ретельно підготуватися до майбутніх переговорів і не сподіватися, що він просто зможе переговорити Путіна. Зеленському потрібно буде переконати не лише Путіна, а й Макрона з Меркель. Він має навести дуже чіткі та конкретні факти порушень з боку РФ, для того щоб Путін цього разу не зміг сказати, що "їх там немає". Це мають бути і відео, і фото фіксації порушень, і звіти ОБСЄ.

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