Зеленського та Трампа висміяв скандальний американський комік

У США на телебаченні висміяли телефонну розмову між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Штатів Дональдом Трампом.

Так, комедійний актор, телеведучий Білл Мар присвятив скандалу довкола бесіди двох президентів цілий монолог на своєму шоу "Real Time with Bill Maher" на телеканалі НВО.

"Трамп розмовляв із президентом України, і він йому погрожував, що притримає військову допомогу, яку ми їм надаємо, якщо той не почне розслідування щодо Джо Байдена на підставі фіктивних приводів. Тому що син Байдена займався бізнесом в Україні. Ось що ми маємо: президент США, використовуючи гроші платників податків, чинить тиск на іноземну державу, щоб очорнити свого політичного опонента", – розповідав комік.

Мар також іронічно наголосив, що за Трампом було помічене російське втручання у вибори, і ось тепер він "запрошує Україну на "груповушку" для трьох".

Крім того, ведучий акцентував увагу на тому, що раніше Зеленський був коміком і знімався у серіалі "Слуга народу", після якого став президентом України.

"Президент України, його нещодавно там обрали, він комік, ви знали про це? Він комік і п'ять років знімався у комедійному серіалі "Слуга народу", де він грав президента України. І він перемахнув прямо з ролі на посаду справжнього президента України. Ви тільки уявіть! Наскільки про**банною має бути країна", – додав Мар.Також він розповів, що після скандалу Трампа навряд притягнуть до відповідальності.

"Зараз ми на стадії заперечення: "Трамп нічого такого не робив". Потім – він зробив, але нічого поганого не трапилося. Далі – "це було недобре, але нічого незаконного". Потім: "окей, це незаконно, але не у випадку з Трампом". Наступна стадія – викликаємо Трампа до суду. А він: "Та йдіть усі нах*р". А в кінці демократи: "Ну ми хоча б намагалися притягнути його до відповідальності". Кінець", – підсумував американський комік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідером США Дональдом Трампом.

Так, нещодавно в США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським і призвела до початку процедури імпічменту в американців.

Імпічмент Трампа також підтримала його колишня опонентка на виборах у 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

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