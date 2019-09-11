Зеленський зустрівся із Коломойським: огляд останніх новин

У цьому блоці Студії OBOZREVATEL ведучий Денис Похила розповів про наступне:

Зеленський попросив Верховну Раду розпустити ЦВК

Віктора Чумака призначили головним військовим прокурором

Зеленський зустрівся із Коломойським

Переговори Зеленського із Путіним

Земан хоче поговорити з Зеленським про автономію для Закарпаття

INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!