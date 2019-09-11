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11 вересня • оновлено в 13:28
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Зеленський зустрівся із Коломойським: огляд останніх новин

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У цьому блоці Студії OBOZREVATEL ведучий Денис Похила розповів про наступне:

  • Зеленський попросив Верховну Раду розпустити ЦВК

  • Віктора Чумака призначили головним військовим прокурором

  • Зеленський зустрівся із Коломойським

  • Переговори Зеленського із Путіним

  • Земан хоче поговорити з Зеленським про автономію для Закарпаття

  • INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

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