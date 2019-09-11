Зеленський зустрівся із Коломойським: огляд останніх новин

Зеленський зустрівся із Коломойським: огляд останніх новин186 Читати матеріал російською
У цьому блоці Студії OBOZREVATEL ведучий Денис Похила розповів про наступне:
Зеленський попросив Верховну Раду розпустити ЦВК
Віктора Чумака призначили головним військовим прокурором
Зеленський зустрівся із Коломойським
Переговори Зеленського із Путіним
Земан хоче поговорити з Зеленським про автономію для Закарпаття
INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків
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