Головна Новини
13 вересня • оновлено в 16:52
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Зеленський заявив, що звільняє усіх прокурорів

57 Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський на форумі YES в Києві 13 вересня розповів про масштабні реформи в країні.

Він почав із перезавантаження Генеральної прокуратури.

"Я впевнений, що є чесні прокурори, прокурори в областях, але ми звільняємо всіх, міняємо на інших людей", — зазначив глава держави.

Також він підкреслив, що йде перезапуск Служби безпеки України, буде судова реформа.

"Ми також запустили Антикорупційний суд... Люди повинні вже побачити результат", — додав Зеленський.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини