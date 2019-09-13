Зеленський заявив, що звільняє усіх прокурорів

Зеленський заявив, що звільняє усіх прокурорів57 Читати матеріал російською
Президент України Володимир Зеленський на форумі YES в Києві 13 вересня розповів про масштабні реформи в країні.
Він почав із перезавантаження Генеральної прокуратури.
"Я впевнений, що є чесні прокурори, прокурори в областях, але ми звільняємо всіх, міняємо на інших людей", — зазначив глава держави.
Також він підкреслив, що йде перезапуск Служби безпеки України, буде судова реформа.
"Ми також запустили Антикорупційний суд... Люди повинні вже побачити результат", — додав Зеленський.
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