Зеленський заветував закон про кастрацію через технічні прогалини: юристка

Юристка Ганна Маляр прокоментувала введення вето на закон про хімічну кастрацію педофілів в Україні.

Вона зазначила, що у парламенті вже є альтернативний проект із цього приводу. Він, за її словами, вже проголосований у першому читанні у той самий день, що й інший законопроект, на який, власне, і наклав вето президент України. Ці проекти абсолютно суперечать один одному, заявила юристка.

Тепер, на її думку, буде доопрацьований той законопроект, який був прийняти у першому читанні. У ньому встановлювалось, що хімічна кастрація може застосовуватись, так само як і в усьому світі, лише до хворих на педофілію осіб, а не до абсолютно всіх, хто вчиняє статеві злочини. І так само за цим законом буде встановлений таємний перелік осіб, які вчиняли злочини проти дітей.

Маляр заявила, що президент вчинив дуже грамотно, що заветував цей закон. Поперше заветований Зеленським законопроект подавала під вибори "Радикальна партія" і він не являє собою жодної юридичної цінності. Там дуже багато прогалин із точки зору юридичної техніки, і його фактично не можливо виконати, додала юристка.

Окрім того, у заветованому законі були порушені міжнародні норми та забов'язання, які взяла на себе Україна. Наприклад, у законі Украиїни не може йти мова про те, що медичний захід, такий як хімічна кастрація або видалення апендиціту, може використовуватись як покарання, заявила юристка.

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