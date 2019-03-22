Зеленський-заступник: артист-комік і кандидат в президенти України вимагає ''не тистути'' на російську мову

Зеленський-заступник: артист-комік і кандидат в президенти України вимагає ''не тистути'' на російську мову76Читати матеріал російською
Кандидат у президенти України і шоумен Володимир Зеленський заступився за російську мову і закликав не тиснути на мови нацменшин. Свою позицію він висловив у інтерв'ю журналістам провідних західних ЗМІ. Відео розмови було опубліковане на каналі Зеленського в YouTube.
"Українська мова — державна мова. Країна і влада повинні підтримувати і розвивати російську мову і мови меншин. Не треба утискувати їхні мови. Не треба утискувати російську мову", — сказав Зеленський.
Він додав, що українська мова чудова, коли нею говорять грамотно.
"Всі переходять на українську мову з великим задоволенням. Все буде. Всі розмовлятимуть українською мовою. У нас наступне покоління буде говорити все українською", — наголосив Зеленський.
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