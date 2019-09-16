Зеленський взявся за старе: чим займався президент України на міжнародному форумі

Участь президента України Володимира Зеленського у конференції "Ялтинська європейська стратегія" (YES) відзначилась не тільки політичними деклараціями, але й цілою низкою вчинків, які, скоріше, притаманні шоумену.

У проголошенні численних декларацій Зеленський намагався максимально обійти всі гості кути, які виникали як під час його виступу, так і у відповідях на питання модератора Річарда Хааса. Так, висловлюючи свою позицію по деокупації Донбасу, президент України не раз вживав слово "обережно", відмовився оголосити ініціативи про повернення Криму під контроль української влади та уникав відповіді про кроки щодо реформ. Також, він не відповів на питання про те, що чекає на українських олігархів.

Натомість, з неприхованим задоволенням взяв участь у гумористичному номері, який представила "Студія "Квартал 95" та був щедрим на обіцянки в розмовах з американськими кінематографістами.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!"

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!