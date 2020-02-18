Зеленський висловився із приводу війни на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський на Українському ланчі в Мюнхені заявив, що "у своєму мозку закінчив війну".

Ролик опублікував журналіст Валерій Калниш, який був присутній на заході, на каналі в YouTube.

"Я отримав статистику і в січні побачив знову загострення, знову жертви. Було дуже боляче. Що ти робиш? Ти починаєш продовжувати діалог. Ми просто дзвонимо всім колегам, проговорюємо, давайте заспокоїмося", – сказав під час виступу Зеленський.

"Що буде далі, як ми закінчимо війну, не залежить лише від України. В моїй ментальності, в моїй культурі і в моєму мозку я закінчив війну. Це наша територія", – продовжив президент.

Калниша обурив виступ Зеленського.

"Президент воюючої країни; людина, яка за пів години до цього яскраво намагалася донести західній громадськості суть війни у своїй країні, використавши образ годинника, де секундна стрілка забирає життя конкретних людей, не має права, повторюся, навіть у колі друзів говорити, що для себе він цю війну закінчив. А він це сказав. "У моєму мозку я закінчив війну" – наголосив журналіст.

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