Зеленський відреагував на повернення РФ до G8: його умови

Відродження членства Росії в G8 можливе тільки за умови повернення Україною окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків.

Такі умови висунув президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook. За його словами, з березня 2014 року нічого не змінилося.

"Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світу про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії", – підкреслив глава держави

Крім того, він подякував країнам, які "послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності й суверенітету".

У МЗС РФ цю заяву дозволили собі назвати "безглуздим набором літер" і заявили, що "будуть по-братськи консультувати Зеленського".

Однак перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко яскраво відповіла на випад Захарової, порадивши їй переживати за президента Росії Володимира Путіна, а не главу української держави.

В свою чергу депутат "Держради" анексованого Криму Владислав Ганжара також відзначився досить цинічним випадом у бік президента України:

"Росія і не випадала з "формату високої дипломатії". І з моменту возз'єднання Криму з Росією наша країна стала грати тільки більш помітну роль у міжнародних справах. З іншого боку, не Володимиру Зеленському і не Україні, безумовно, вирішувати питання про повернення Росії в будь-якого роду міжнародні структури. Запитувати Україну в цих міжнародних структурах теж ніхто не буде".

Український журналіст Віталій Портніков зазначив, якщо лідери країн "Великої сімки" узгодять повернення Росії в цей клуб, вони закриють очі на те, що його представники обов'язково повинні бути прихильниками демократії.

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