Зеленський відреагував на повернення РФ до G8: його умови

Зеленський відреагував на повернення РФ до G8: його умови165 Читати матеріал російською
Відродження членства Росії в G8 можливе тільки за умови повернення Україною окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків.
Такі умови висунув президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook. За його словами, з березня 2014 року нічого не змінилося.
"Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світу про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії", – підкреслив глава держави
Крім того, він подякував країнам, які "послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності й суверенітету".
У МЗС РФ цю заяву дозволили собі назвати "безглуздим набором літер" і заявили, що "будуть по-братськи консультувати Зеленського".
Однак перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко яскраво відповіла на випад Захарової, порадивши їй переживати за президента Росії Володимира Путіна, а не главу української держави.
В свою чергу депутат "Держради" анексованого Криму Владислав Ганжара також відзначився досить цинічним випадом у бік президента України:
"Росія і не випадала з "формату високої дипломатії". І з моменту возз'єднання Криму з Росією наша країна стала грати тільки більш помітну роль у міжнародних справах. З іншого боку, не Володимиру Зеленському і не Україні, безумовно, вирішувати питання про повернення Росії в будь-якого роду міжнародні структури. Запитувати Україну в цих міжнародних структурах теж ніхто не буде".
Український журналіст Віталій Портніков зазначив, якщо лідери країн "Великої сімки" узгодять повернення Росії в цей клуб, вони закриють очі на те, що його представники обов'язково повинні бути прихильниками демократії.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".