Зеленський-страший оцінив чесність сина у 100 тис гривень

Батьки кандидата в президенти України Володимира Зеленського були проти того, щоб він балотувався на пост глави держави. Про це в інтерв'ю "Стране" розповів батько шоумена Олександр Зеленський, зазначивши, що для них із дружиною було несподіванкою, що їхній син пішов у президенти.

Крім того, Зеленський-старший вважає, що на посаді глави держави необхідно отримувати мінімум 100 тисяч гривень заробітної плати, і тоді "президент буде чесним".

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