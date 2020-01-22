Зеленський сьогодні прибуває у Давос: чого очікувати від української делегації

Доктор соціальної економіки Зиновій Свереда у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував перебіг подій на економічному форумі у Давосі

"Погода у Давосі чудова. Виглянуло сонечко. Ми готуємось брати участь у панельних дискусіях. Сьогодні прибуває президент України спільно із багатьма представниками уряду та депутатами. Планується виступ людини, яка заснувала цей форум, - Клауса Шваба. Він є керівником фундації розвитку соціального підприємництва. Основні сфери, які є зараз для обговорення - це сфера освіти в Україні, інновації у банківському секторі, діджиталізація. Сьогодні дискусії продовжуватимуться", - заявив Зиновій Свереда.

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