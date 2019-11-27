Зеленський розраховує закінчити війну: секретар РНБО поговорив з послом Франції

Україна виконала всі необхідні умови для переговорів із Росією в рамках "нормандського формату" і чекає на зустрічні кроки Кремля.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов на зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

"Проведено обмін полоненими, розведені сили й засоби на трьох ділянках в Станиці Луганській, Золотому й Петрівському, відкрито мостовий перехід у Станиці Луганській", – зазначив він.

Данилов розповів, що президент Володимир Зеленський хоче домовитися про конкретні терміни звільнення всіх українських полонених, стійкого припинення вогню й повернення повного контролю над кордоном з РФ.

"13 тисяч людських жертв цієї війни – факт, на який всі мають зважати. Це наша земля, а російським військам час додому. Цей мир потрібен не тільки Україні, а й Європі. Наше спільне завдання – закінчити цю війну", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також в Росії анонсували "тет-а-тет" Путіна і Зеленського в Парижі.

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